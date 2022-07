Reacţia General Motors la studiul care afirmă că noul Hummer este mai „murdar” decât un Chevrolet pe benzină

12:00

Nu avem cum să nu vă spunem o astfel de veste bună! Pentru ziua de mâine, 15 iulie, preţurile plafon ale carburanților continuă să coboare. Cel al benzinei 95 se întoarce înapoi sub 31 de lei pentru un litru, iar cel al motorinei – sub 29 de lei. Ultima dată când benzina 95 a costat […]