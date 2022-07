Ceban: ”Unde sunt acțiunile și planurile strategice despre care tot vorbește PAS?

14:40

Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a fost testat pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de către ministru, pe pagina sa de Telegram, transmite Știri.md. "Informez opinia publică că în urma testării recente am fost confirmat pozitiv cu o formă ușoară de COVID-19. La moment sunt în autoizolare la domiciliu, realizând atribuțiile de serviciu de [...]