1.460 de dolari SUA - e prețul pe care îl va plăti R. Moldova pentru mia de metri cubi de gaz în august

19:10

Prieteni, colegi și dragi oaspeți, o noapte sau ore numărate ne mai despart de evenimentul de joi, 14 iulie, #ROOFOFFLINE Unbeaten paths, iar noi, încă azi pe la amiază, am epuizat biletele la eveniment. Știm că mulți dintre voi v-ați dorit să ajungeți la acest party, dar hai că vor mai fi ediții... Până atunci, să vă mai povestim ceva! Așa cum am obișnuit să distrăm publicul la întâlnirile noastre de pe acoperiș, și de această dată am pregătit distracție și iar distracție. Iată câteva surprize din programul evenimentului marca AGORA.