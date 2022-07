Reacție de la Kremlin după declarațiile Maiei Sandu despre modernizarea Armatei Naționale

17:50

Magistrații au prelungit măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, aplicată în privința procurorului general suspendat Alexandr... Articolul Măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar în privința lui Stoianoglo, prelungită apare prima dată în Cotidianul.