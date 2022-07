Trebuie să rezistăm. „Ne așteaptă o iarnă grea”, zice Maia Sandu, care nu vrea să vândă „jumătate de țară” pentru gaz mai ieftin

13:00

„Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca să avem jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este o țară independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Da, este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv […]