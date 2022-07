12:40

Președintele țării, Maia Sandu, spune că nu regretă că nu a plecat la Moscova pentru a participa la negocierile cu Gazprom și că nu are de gând „să vândă o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Molova 1. ... Maia Sandu: “Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca să avem jumătate de an gaze mai ieftine” The post Maia Sandu: “Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca să avem jumătate de an gaze mai ieftine” appeared first on Politik.