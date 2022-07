Podul Crimeei, în vizorul armatei ucrainene

Podul Crimeei, în vizorul armatei ucrainene Posibilitatea distrugerii podului Crimeei, construit de Rusia după anexarea acestei peninsule de la Marea Neagră, a crescut în urma dotării armatei ucrainene cu sisteme occidentale sofisticate de artilerie, relatează The New Voice of Ukraine. Potrivit sursei citate, Direcţia Principală de Informaţii din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării a reuşit în iunie să facă rost de planul tehnic al podului care leagă Rusia de Crimeea peste Strâmtoarea Kerc...

