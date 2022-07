Încă o țară recunoaște independența Republicii Populare Donețk

15:40

Prim-ministra, Natalia Gavrilița, a început ședința săptămânală a Guvernului cu prognoze sumbre pentru perioada rece a anului. Șefa cabinetului de miniștri a îndemnat toți reprezentanții din executiv să fie gata pentru o iarnă complicată și să înceapă pregătirile de acum. „Ieri am avut o ședință de pregătire pentru perioada rece a anului și am discutat […] Articolul VIDEO Winter Is Coming! Natalia Gavrilița vine cu prognoze sumbre pentru perioada rece a anului apare prima dată în Realitatea.md.