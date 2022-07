Cîinele Larry duce faima Poliției de Frontieră la campionatul european de chinologie

18:00

Magistrații au prelungit astăzi cu 30 de zile măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, aplicată în privința Procurorului General suspendat Alexandru Stoianoglo.Măsura a fost dispusă de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.Aceștia au admis parțial demersului procurorului de caz, care a cerut prelungirea măsurii aflării sub control judiciar pe un