Șeful Moldovagaz explică de ce furnizorul cere tarif de 29 de lei pe metru de cub gaz

17:00

Președintele Partidului Comuniștilor, deputatul Vladimir Voronin a venit cu precizări cu privire la declarațiile Ministerului Apărării privind scrisoarea soldaților de la Bălți, în care aceștia denunță tratament inuman și degradant și pe care instituția a calificat-o drept „anonimă”. „Eu nu am rostit cuvântul anonim când am citit-o în Parlament și reacția ministrului trebuie să fie concrectă. Nu să ne spună ce atribuții are deputatul. Eu cunosc, dar am arătat doar plicul, pentru că vă imaginați ce s-ar întâmpla cu persoana, dacă îi pronunțam numele?!”, a spus Vladimir Voronin în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.