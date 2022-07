Krasnoselski a răbufnit și i-a spus lui Vasnețov problemele care-l frământă: „De ce există o asemenea atitudine față de Transnistria?”

19:10

Șefa Parchetului European Laura Codruța Kovesi vine cu câteva recomandări pentru noua șefă a Procuraturii Anticorupție din Moldova, Veronica Drăgălin. Într-o conferință de presă susținută la Chișinău, pe 12 iulie, Kovesi i-a dorit răbdare, să depună muncă și a asigurat-o că poate cpnta pe ajutorul Parchetului European. „Sunt convinsă că are o experiență considerabilă, bănuiesc […]