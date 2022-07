Fostul președinte CEC, Iurie Ciocan – anunț neașteptat: ”Acum și ca om politic”

15:10

La un an de la câștigarea alegerilor parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate, care, la Chișinău, deține toate ramurile puterii a făcut prima remaniere a Cabinetului de Miniștri, ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu a fost înlocuit cu deputatul Vladimir Bolea. Fostul ministru a declarat că a aflat doar în această dimineață că a fost demis. Pe coridoarele ... Victor Nichituș: Vremea oamenilor buni – primele remanieri la un an de guvernare The post Victor Nichituș: Vremea oamenilor buni – primele remanieri la un an de guvernare appeared first on Politik.