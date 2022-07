ONG-urile de media condamnă atitudinea improprie față de presă a ministrei Sănătății, Ala Nemerenco

09:00

În legătură cu instalarea vremii caniculare pe teritoriul Republicii Moldova, persistă pericolul sporit de izbucnire a incendiilor de vegetaţie și la gunoiști. Astfel la data de 14.06.2022, pompierii au intervenit repetat pentru lichidarea unui focar de ardere izbucnit la gunoiștea orășenească, iar un alt focar de ardere a fost lichidat la gunoiștea din s. Peresecina.