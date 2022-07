Stoianoglo va sta încă 30 de zile sub control judiciar. Procurorul stă la gânduri dacă să conteste decizia magistraților

Magistrații au prelungit măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, aplicată în privința procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo. Procurorul de caz Victor Furtună informează că, pe 13 iulie 2022, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana au examinat demersul privind prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen

