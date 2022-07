ONG-urile de media condamnă atitudinea improprie față de presă a ministrei Sănătății, Ala Nemerenco

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media condamnă atitudinea improprie față de presă a ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, și solicită organului central din domeniul Sănătății să asigure transparența reală a activității instituțiilor publice și accesul nerestricționat la informația de interes public pentru jurnaliști și instituțiile mass-media. În cadrul conferinței de presă din 12 iulie 2022, ministra Ala… The post ONG-urile de media condamnă atitudinea improprie față de presă a ministrei Sănătății, Ala Nemerenco first appeared on CJI.

