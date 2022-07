Avem COVID, dar nu o să avem stare de urgență în Chișinău

15:00

Internaționalul moldovean Daniel Dumbravanu s-a alăturat formației cipriote Apoel Nicosia pentru un împrumut de un an de la SPAL (Italia), cu care se află sub contract pînă în vara anului 2025.Noua echipă a lui Dumbravanu a fost fondată pe 8 noiembrie 1926 și evoluează în prima divizie a Ciprului (Liga Cyta). Apoel Nicosia este antrenată de Sofronis Avgousti și are în palmares 28 de titluri de