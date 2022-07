Taxa pentru întreținerea ascensoarelor din capitală va crește cu 80%, din 1 august

10:10

După invazia Ucrainei de către Rusia, autoritățile de la Moscova au blocat accesul spre nu mai puțin de 5 300 de site-uri, în încercarea de a institui cenzura pe subiectul războiului. Datele au fost publicate de „Roskomsvoboda", un proiect creat pentru monitorizarea registrului portalurilor blocate. Printre site-urile interzise se numără și portalul nostru NewsMaker.md, dar […]