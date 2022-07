(video) Honda Civic a împlinit 50 de ani de existență. Iată cum a evoluat modelul în timp

12:00

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din Republica Moldova anunţă tarifele plafon pentru ziua de marţi, 12 iulie. Conform ultimului trend, carburanţii continuă să se ieftinească! Preţul benzinei 95 coboară sub 32 lei, iar al motorinei standard s-a întors sub 30 de lei pentru un litru. Amintim că Platforma eCarburanţi permite identificarea staţiilor care comercializează cea […] Articolul Moldova: Preţul unui litru de benzină 95 coboară sub 32 lei, iar al unuia de motorină standard sub 30 lei apare prima dată în Autoblog.md.