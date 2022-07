Războiul din Ucraina face „victime” în Partidul Socialiștilor – Ala Dolință și-a anunțat demisia din legislativ și din formațiune

08:10

Biroul Național de Statistică informează că, în prezent Republica Moldova are o populație de 2.603.000 de locuitori. Or, în ultimii ani RM a fost părăsită de circa 10 la sută din cetățeni. Conform sursei, circa 58 la sută dintre moldoveni locuiesc în localitățile rurale, iar în perioada 2014-2022, populația Republicii Moldova s-a redus […] Post-ul Am mai rămas 2.603.000 de suflete apare prima dată în Observatorul de Nord.