Incendii violente în Portugalia. Termometrul a urcat la 43,1 grade Celsius

Laurent Simons are doar 12 ani, însă tocmai a obţinut diploma de master în fizică la Universitatea din Anvers, Belgia, după doar un an de studiu. „Şi a făcut-o cu cea mai mare distincție – summa cum laude", a declarat marţi, 12 iulie, pentru DPA tatăl lui, Alexander.