Fructele care reduc riscul de alergii și previn îmbătrânirea prematură

Un an al crizelor, dar în același timp al apropierii de Uniunea Europeană! Astfel califică reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate primul an de la preluarea puterii depline în Republica Moldova. De cealaltă parte, opoziția extraparlamentară acuză guvernarea de lipsă de transparență și cere consolidarea eforturilor tuturor forțelor politice și societății civile pentru a depăși crizele […]