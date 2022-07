După un an de guvernare a PAS-lui ministrul Litvinenco spune ce se va întâmpla cu CNA

11:00

Premierul Natalia Gavrilița nu exclude alte remanieri în Guvern, iar aceastea, sugerează premierul, ar putea avea loc în curând După ce astăzi Vladimir Bolea a fost învestit în funcția de ministru al Agriculturii, în locul lui Viorel Gherciu, premierul a spus că la aproape un an de la învestirea Guvernului, echipa cabinetului de miniștri ar ... VIDEO// Cine sunt miniștii care ar putea urma soarta lui Viorel Gherciu și ar urma să fie revocați din funcție – Declarațiile premierului The post VIDEO// Cine sunt miniștii care ar putea urma soarta lui Viorel Gherciu și ar urma să fie revocați din funcție – Declarațiile premierului appeared first on Politik.