Astăzi sunt organizate mai multe proteste în Chișinău

12:40

Municipiul Chişinău a ajuns sub cod portocaliu după ce săptămâna trecută numărul infectărilor de Covid -19 a ajuns la 118 cazuri la 100.000 de locuitori. Anunţul a fost făcut de ministra Sănătăţii, Ala Nemerenco, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă. Oraşele Ialoveni şi Anenii Noi au ajuns sub cod galben. telegram Сообщение Municipiul Chişinău e sub sub cod portocaliu de COVID-19 появились сначала на Accent.