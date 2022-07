Transportul regulat de pasageri între Rusia și Republica Coreea va fi reluat pe 18 iulie

08:30

Deputatul Vladimir Voronin se gîndește să renunțe la mandat. Fostul președinte al Republicii Moldova susține că în perioada actuală, țara este destrămată din cauza problemelor cu care se confruntă. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la Național4.„Eu nu am luat o decizia ce am să fac: Am să rămîn pînă nu va mai fi acest PAS în Parlament sau am să plec mai devre