Vor cădea ploi în nordul țării: Câte grade anunță meteorologii

15:10

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, acuză Rusia că joacă „Jocurile foamei” (Hunger games) cu lumea, în cadrul unei intervenții video la reuniunea G20 din Bali. El a arătat că blocada navală impusă porturilor ucrainene „a întrerupt deja lanțurile de aprovizionare și are un efect dăunător asupra securității alimentare globale”, transmite digi24.ro. „Practic, Rusia joacă Jocurile ... Ucraina acuză Rusia că joacă „Jocurile foamei” cu lumea The post Ucraina acuză Rusia că joacă „Jocurile foamei” cu lumea appeared first on Politik.