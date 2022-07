Incendii violente în Portugalia din cauza temperaturilor extreme. Mai multe localități din apropiere de Lisabona au fost evacuate

18:00

Razele soarelui ce cad pe față, adierea vântului care ne mângâie obrajii, umbra copacilor jucând drept pe frunte și poteca de sub picioare care ne cheamă și ne tot cheamă la drum! Toate aceste plăceri (și încă multe alte bucurii eterne) ni le oferă „Hike cu mine” - o provocare pe care AGORA, în colaborare cu jurnalistul și producătorul Alex Gurdila, au transpus-o într-un proiect de dezvoltare și reuniune cu natura. Suntem deja la cea de-a șasea ediție, iar în cadrul călătoriilor pe care le-am întreprins, am evadat din centrul vieții urbane și am pus accent pe stările de echilibru pe care le creează o aventură în natură. Și, pentru că nu ne e frică să explorăm, atât la propriu, cât și la figurat, am pornit în hike pe acoperiș la o nouă ediție #ROOFOFFLINE Unbeaten paths. Ne propunem să descoperim potențialul turismului moldovenesc, colțișoarele neexplorate, să promovăm drumețiile acasă și să cunoaștem oameni care merg dârz ți stoic pe tot felul de cărări nebătătorite.