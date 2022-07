Voronin intenționează să renunțe la mandatul de deputat: „E sărăcie, foame, vine iarna”

17:20

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după primul an de guvernare, declară că are soluții pentru fiecare criză cu care se confruntă Republica Moldova. Totodată, partidul menționează că nivelul de trai al moldovenilor este principala preocupare a guvernării pentru perioada următoare. Pe 11 iulie 2022, când PAS a împlinit un an de la cel mai recent […]