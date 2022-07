„Problemele trebuiau rezolvate cu Moscova”. Comratul a criticat din nou Chișinăul

16:10

Un fost judecător al Curții de Apel Bălți a fost pus sub învinuire pe două capete de acuzare. Potrivit Procuraturii Anticorupție, fostul magistru este acuzat de fals în declarația de avere, manifestată prin neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese persoanele. Mai exact, fostul magistru este învinuit că, în perioada anului […]