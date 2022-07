LIVE// Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco și procurorul șef european, Laura Codruța Kiovesi, susțin o conferință de presă

08:50

Moldova are un nou ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. E vorba de deputatul PAS, Vladimir Bolea, care în aceste clipe depune jurământul la Președinție. Oficial nu a fost anunțată nici demisie lui Viorel Gherciu, nici numirea lui Vladimir Bolea nu a fost anunțată presei. Gherciu săptămâna trecută nega informația că ar intenționa să demisioneze. ... Din culise: De ce ar fi fost demis ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu, cu atâta grabă: "A fost în asemenea hal aruncat pentru că…"