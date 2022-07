Ambasadoarea SUA la NATO: Marea întrebare este dacă Putin va decide să atace Kievul din nou

10:40

Dezastru într-o curte de pe strada Albișoara: Drumul e numai gropi, iar șoferii sunt nevoiți să repare mașinile an de an Accesul în curtea mai multor blocuri cu apartamente de pe strada Albișoara este o adevărată provocare pentru locatari. Drumul este numai gropi, iar din această cauză șoferii sunt nevoiți să-și repare mașinile în fiecare an. În plus, trotuare nu există. Locatarii au depus petiții la Pretura sectorului Râșcani încă în 2019. Nimeni nu a reacționat însă la ele. Oamenii au fost hră...