NOU VAL DE MESAJE DESPRE MINĂRI ÎN MOLDOVA
Infotag, 12 iulie 2022 14:30
NOU VAL DE MESAJE DESPRE MINĂRI ÎN MOLDOVA
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Acum 30 minute
14:30
NOU VAL DE MESAJE DESPRE MINĂRI ÎN MOLDOVA
14:30
BAŞCANUL: RECOLTA DE GRÂU OBŢINUTĂ ESTE SUFICIENTĂ PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE # Infotag
BAŞCANUL: RECOLTA DE GRÂU OBŢINUTĂ ESTE SUFICIENTĂ PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE
14:30
SECHESTRAREA ACTIVELOR DANUBE LOGISTICS VA AFECTA DEZVOLTAREA PORTULUI GIURGIULEŞTI - VICEPREŞEDINTELE BERD ALAIN PILLOUX # Infotag
SECHESTRAREA ACTIVELOR DANUBE LOGISTICS VA AFECTA DEZVOLTAREA PORTULUI GIURGIULEŞTI - VICEPREŞEDINTELE BERD ALAIN PILLOUX
Acum 24 ore
17:00
MINISTERUL MUNCII LANSEAZĂ O CAMPANIE ÎMPOTRIVA ANJAGĂRII NEOFICIALE LA MUNCĂ
Ieri
13:30
ÎN GĂGĂUZIA EXISTĂ NEMULŢUMIRI LEGATE DE CREŞTEREA PREŢULUI ŞI SE INTENŢIONEAZĂ ORGANIZAREA DE PROTESTE ÎN FIECARE DUMINICĂ # Infotag
ÎN GĂGĂUZIA EXISTĂ NEMULŢUMIRI LEGATE DE CREŞTEREA PREŢULUI ŞI SE INTENŢIONEAZĂ ORGANIZAREA DE PROTESTE ÎN FIECARE DUMINICĂ
13:30
INFLAȚIA ANUALĂ ÎN MOLDOVA, INCLUSIV PENTRU LUNA IUNIE, A ATINS APROAPE 32%
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
NEGOCIATORUL-ȘEF TRANSNISTREAN CONSIDERĂ NECESARĂ VOINŢA POLITICĂ PENTRU CONTINUAREA TRATATIVELOR CU CHIȘINĂUL # Infotag
NEGOCIATORUL-ȘEF TRANSNISTREAN CONSIDERĂ NECESARĂ VOINŢA POLITICĂ PENTRU CONTINUAREA TRATATIVELOR CU CHIȘINĂUL
13:30
DEPUTATUL PAS VLADIMIR BOLEA A FOST NUMIT MINISTRU AL AGRICULTURII ŞI DEJA A DEPUS JURĂMÂNTUL # Infotag
DEPUTATUL PAS VLADIMIR BOLEA A FOST NUMIT MINISTRU AL AGRICULTURII ŞI DEJA A DEPUS JURĂMÂNTUL
10:30
UN NOU AJUTOR PENTRU REFUGIAȚII UCRAINENI: ÎN IULIE MAIB DONEAZĂ 522 169 LEI ÎN CONTUL DESCHIS DE GUVERN, IAR ÎN TOTAL 3 409 227 LEI # Infotag
UN NOU AJUTOR PENTRU REFUGIAȚII UCRAINENI: ÎN IULIE MAIB DONEAZĂ 522 169 LEI ÎN CONTUL DESCHIS DE GUVERN, IAR ÎN TOTAL 3 409 227 LEI
7 iulie 2022
17:00
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI: OSCE POATE CONTRIBUI LA RECONCILIEREA PĂRŢILOR ŞI CONSOLIDAREA SECURITĂŢII ÎN REGIUNE # Infotag
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI: OSCE POATE CONTRIBUI LA RECONCILIEREA PĂRŢILOR ŞI CONSOLIDAREA SECURITĂŢII ÎN REGIUNE
17:00
ASIGURAREA AUTO OBLIGATORIE VA FI POSIBILĂ ONLINE
17:00
BANCA MONDIALĂ VA ALOCA 50 MILIOANE USD PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI DIN MOLDOVA # Infotag
BANCA MONDIALĂ VA ALOCA 50 MILIOANE USD PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI DIN MOLDOVA
13:30
COMISIA PARLAMENTARĂ A APROBAT INIŢIEREA NEGOCIERILOR CU COMISIA EUROPEANĂ PENTRU ACORDAREA MOLDOVEI A UNUI SUPORT DE 75 MILIOANE EURO # Infotag
COMISIA PARLAMENTARĂ A APROBAT INIŢIEREA NEGOCIERILOR CU COMISIA EUROPEANĂ PENTRU ACORDAREA MOLDOVEI A UNUI SUPORT DE 75 MILIOANE EURO
6 iulie 2022
16:30
TERMOELECTRICA I-A SOLICITAT ANRE SĂ ACTUALIZEZE TARIFELE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ PE CARE O PRODUCE # Infotag
TERMOELECTRICA I-A SOLICITAT ANRE SĂ ACTUALIZEZE TARIFELE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ PE CARE O PRODUCE
14:30
POLONIA PROPUNE O RUTA ALTERNATIVĂ PENTRU EXPORTUL CEREALELOR UCRAINENE
14:00
AMBASADORUL UE ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU ALUNGAREA UNUI JURNALIST DE LA ŞEDINŢA APG # Infotag
AMBASADORUL UE ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU ALUNGAREA UNUI JURNALIST DE LA ŞEDINŢA APG
14:00
ÎNALŢI REPREZENTANȚI AI OSCE VOR VIZITA MOLDOVA, PENTRU A SE FAMILIARIZA CU SITUAȚIA DIN TĂRĂ # Infotag
ÎNALŢI REPREZENTANȚI AI OSCE VOR VIZITA MOLDOVA, PENTRU A SE FAMILIARIZA CU SITUAȚIA DIN TĂRĂ
5 iulie 2022
16:30
PREȘEDINTELE A DISCUTAT LA ATENA DESPRE „NEVOIA DE A RECONSTRUI ORDINEA GLOBALĂ BAZATĂ PE VALORILE UMANITĂŢII” # Infotag
PREȘEDINTELE A DISCUTAT LA ATENA DESPRE „NEVOIA DE A RECONSTRUI ORDINEA GLOBALĂ BAZATĂ PE VALORILE UMANITĂŢII”
14:00
PERSONALUL ȘI VIZITATORII AEROPORTULUI CHIȘINĂU AU TREBUIT EVACUAȚI PENTRU A DOUA OARĂ, DIN CAUZA UNUI AVERTISMENT DE EXPLOZIE # Infotag
PERSONALUL ȘI VIZITATORII AEROPORTULUI CHIȘINĂU AU TREBUIT EVACUAȚI PENTRU A DOUA OARĂ, DIN CAUZA UNUI AVERTISMENT DE EXPLOZIE
14:00
ANALIZA ULTIMEI ŞEDINŢE A PARLAMENTULUI A CONFIRMAT FAVORIZAREA INIȚIATIVELOR PARTIDULUI DE GUVERNĂMÂNT PAS # Infotag
ANALIZA ULTIMEI ŞEDINŢE A PARLAMENTULUI A CONFIRMAT FAVORIZAREA INIȚIATIVELOR PARTIDULUI DE GUVERNĂMÂNT PAS
10:30
MIT SAU REALITATE. POT PRODUSELE FĂRĂ FUM AJUTA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA FUMATULUI?
4 iulie 2022
17:00
A DECEDAT DEPUTATUL BCS ELENA BODNARENCO
14:00
PROCURATURA A FINALIZAT UN NOU EPISOD DIN DOSARUL „FURTULUI MILIARDULUI”, PRINTRE FIGURANŢI AFLÂNDU-SE EX-GUVERNATORUL BNM # Infotag
PROCURATURA A FINALIZAT UN NOU EPISOD DIN DOSARUL „FURTULUI MILIARDULUI”, PRINTRE FIGURANŢI AFLÂNDU-SE EX-GUVERNATORUL BNM
14:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU VA EFECTUA VIZITE DE LUCRU ÎN GRECIA ȘI LITUANIA PE 4-6 IULIE
1 iulie 2022
16:30
MOLDOVA AR PUTEA SPORI SECURITATEA ENERGETICĂ DIN CONTUL LIVRĂRILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN UCRAINA, - DMITRI TORNER # Infotag
MOLDOVA AR PUTEA SPORI SECURITATEA ENERGETICĂ DIN CONTUL LIVRĂRILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN UCRAINA, - DMITRI TORNER
13:30
FINCOMBANK, DE 29 DE ANI ÎNTR-UN PAS PRIN VIAȚĂ
13:30
UNIUNEA EUROPEANĂ VA SPRIJINI MOLDOVA ÎN SFERA ENERGETICĂ
13:30
CONSILIUL EUROPEAN A APROBAT DECIZIA PRIVIND ALOCAREA A 40 MLN EURO ÎN SPRIJINUL ARMATEI MOLDOVEI # Infotag
CONSILIUL EUROPEAN A APROBAT DECIZIA PRIVIND ALOCAREA A 40 MLN EURO ÎN SPRIJINUL ARMATEI MOLDOVEI
10:30
VICTORIABANK INVESTEȘTE ÎN INOVAȚII ȘI ÎȘI ÎNTĂREȘTE STATUTUL DE BANCĂ DIGITALĂ. REȚEAUA DE BANCOMATE, MODERNIZATĂ CU 100 DE ATM-URI DE ULTIMĂ GENERAȚIE # Infotag
VICTORIABANK INVESTEȘTE ÎN INOVAȚII ȘI ÎȘI ÎNTĂREȘTE STATUTUL DE BANCĂ DIGITALĂ. REȚEAUA DE BANCOMATE, MODERNIZATĂ CU 100 DE ATM-URI DE ULTIMĂ GENERAȚIE
30 iunie 2022
15:30
OPOZIȚIA A DESFĂŞURAT UN PROTEST ÎMPOTRIVA OPTIMIZĂRII UNIVERSITĂȚILOR
29 iunie 2022
16:30
SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, PAS POATE PIERDE MAJORITATEA ÎN PARLAMENT
14:00
MOLDOVA NU SE ÎNARMEAZĂ, DAR ÎŞI MODERNIZEAZĂ ARMATA - SECRETARUL MINISTERULUI APĂRĂRII
28 iunie 2022
17:30
ȘEFUL MAEIE: ADERAREA LA UE ESTE SINGURA CALE CE VA ASIGURA STABILITATEA ÎN MOLDOVA
15:00
PÂNĂ ÎN SEPTEMBRIE, MOLDOVA ÎŞI VA REFORMA SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
15:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A APROBAT CONCEPTUL DE VOT ELECTRONIC
15:00
BANCA MONDIALĂ VA SPRIJINI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR DIN MOLDOVA
15:00
PREŞEDINTELE UCRAINEI: AMENINŢĂRILE DIN PARTEA TRANSNISTRIEI VOR PRIMI O REACŢIE DE RĂSPUNS # Infotag
PREŞEDINTELE UCRAINEI: AMENINŢĂRILE DIN PARTEA TRANSNISTRIEI VOR PRIMI O REACŢIE DE RĂSPUNS
27 iunie 2022
15:00
CONSUMATORII DIN MOLDOVA AU ACUMULAT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI DATORII DE 123 MLN. LEI PENTRU GAZ ȘI DIN 1 AUGUST POT FI DEBRANŞAŢI # Infotag
CONSUMATORII DIN MOLDOVA AU ACUMULAT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI DATORII DE 123 MLN. LEI PENTRU GAZ ȘI DIN 1 AUGUST POT FI DEBRANŞAŢI
15:00
PREŞEDINTELE MAIA SANDU A VIZITAT KIEVUL, BUCEA ŞI ALTE ORAŞE AFECTATE DE RĂZBOI ÎN CADRUL VIZITEI ÎN UCRAINA # Infotag
PREŞEDINTELE MAIA SANDU A VIZITAT KIEVUL, BUCEA ŞI ALTE ORAŞE AFECTATE DE RĂZBOI ÎN CADRUL VIZITEI ÎN UCRAINA
14:30
(video) Antreprenorul Dermenji Andrei, 50 de hectare de culturi legumicole în s. Negureni
12:00
MAE AL ROMÂNIEI A CALIFICAT AMENINŢĂRILE RUSIEI LA ADRESA MOLDOVEI DREPT „RETORICĂ OBIŞNUITĂ A KREMLINULUI” # Infotag
MAE AL ROMÂNIEI A CALIFICAT AMENINŢĂRILE RUSIEI LA ADRESA MOLDOVEI DREPT „RETORICĂ OBIŞNUITĂ A KREMLINULUI”
12:00
AMBASADELE UNIUNII EUROPENE, SUA ȘI JAPONIEI AU FELICITĂ AUTORITĂȚILE MOLDOVEI PENTRU OBŢINEREA STATUTULUI DE ȚĂRĂ CANDIDATĂ LA UE # Infotag
AMBASADELE UNIUNII EUROPENE, SUA ȘI JAPONIEI AU FELICITĂ AUTORITĂȚILE MOLDOVEI PENTRU OBŢINEREA STATUTULUI DE ȚĂRĂ CANDIDATĂ LA UE
24 iunie 2022
15:30
PÂNĂ NU SE SFÂRŞEŞTE RĂZBOIUL DIN UCRAINA, SITUAȚIA DIN ECONOMIA MOLDOVEI VA RĂMÂNE DIFICILĂ # Infotag
PÂNĂ NU SE SFÂRŞEŞTE RĂZBOIUL DIN UCRAINA, SITUAȚIA DIN ECONOMIA MOLDOVEI VA RĂMÂNE DIFICILĂ
15:30
BRIEFINGUL PREȘEDINTELUI MAIA SANDU: PREȘEDINTELE A DECLARAT CĂ ACORDAREA STATUTULUI DE ȚĂRĂ CANDIDATĂ LA UE DĂ MOLDOVEI O DIRECȚIE CLARĂ PENTRU DEZVOLTAREA ȚĂRII # Infotag
BRIEFINGUL PREȘEDINTELUI MAIA SANDU: PREȘEDINTELE A DECLARAT CĂ ACORDAREA STATUTULUI DE ȚĂRĂ CANDIDATĂ LA UE DĂ MOLDOVEI O DIRECȚIE CLARĂ PENTRU DEZVOLTAREA ȚĂRII
15:00
MINISTRUL ECONOMIEI A EVALUAT BENEFICIILE MOLDOVEI DE LA OBŢINEREA STATUTULUI DE CANDIDAT LA ADERAREA LA UE # Infotag
MINISTRUL ECONOMIEI A EVALUAT BENEFICIILE MOLDOVEI DE LA OBŢINEREA STATUTULUI DE CANDIDAT LA ADERAREA LA UE
13:30
SISTEMUL BANCAR ÎŞI RESTABILEŞTE ÎNCREDEREA PE CARE N-O POŢI CUMPĂRA CU BANI
11:00
ÎN NOIEMBRIE, LA CHIŞINĂU VA AVEA LOC CONFERINȚA ANUALĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ EPAC/EACN
11:00
BERD VA ACORDA MOLDOVEI UN CREDIT DE 300 MILIOANE EURO PENTRU PROCURAREA ȘI DEPOZITAREA GAZELOR NATURALE # Infotag
BERD VA ACORDA MOLDOVEI UN CREDIT DE 300 MILIOANE EURO PENTRU PROCURAREA ȘI DEPOZITAREA GAZELOR NATURALE
11:00
PREŞEDINTELE MOLDOVEI A SALUTAT DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN PRIVIND ACORDAREA STATUTULUI DE ŢARĂ CANDIDATĂ PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ # Infotag
PREŞEDINTELE MOLDOVEI A SALUTAT DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN PRIVIND ACORDAREA STATUTULUI DE ŢARĂ CANDIDATĂ PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
11:00
REPUBLICA MOLDOVA A OBȚINUT STATUTUL DE ŢĂRĂ CANDIDATĂ PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ # Infotag
REPUBLICA MOLDOVA A OBȚINUT STATUTUL DE ŢĂRĂ CANDIDATĂ PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
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