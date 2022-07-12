NOU VAL DE MESAJE DESPRE MINĂRI ÎN MOLDOVA

Infotag, 12 iulie 2022 14:30

NOU VAL DE MESAJE DESPRE MINĂRI ÎN MOLDOVA

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BAŞCANUL: RECOLTA DE GRÂU OBŢINUTĂ ESTE SUFICIENTĂ PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE Infotag
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SECHESTRAREA ACTIVELOR DANUBE LOGISTICS VA AFECTA DEZVOLTAREA PORTULUI GIURGIULEŞTI - VICEPREŞEDINTELE BERD ALAIN PILLOUX Infotag
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ÎN GĂGĂUZIA EXISTĂ NEMULŢUMIRI LEGATE DE CREŞTEREA PREŢULUI ŞI SE INTENŢIONEAZĂ ORGANIZAREA DE PROTESTE ÎN FIECARE DUMINICĂ Infotag
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INFLAȚIA ANUALĂ ÎN MOLDOVA, INCLUSIV PENTRU LUNA IUNIE, A ATINS APROAPE 32% Infotag
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NEGOCIATORUL-ȘEF TRANSNISTREAN CONSIDERĂ NECESARĂ VOINŢA POLITICĂ PENTRU CONTINUAREA TRATATIVELOR CU CHIȘINĂUL Infotag
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DEPUTATUL PAS VLADIMIR BOLEA A FOST NUMIT MINISTRU AL AGRICULTURII ŞI DEJA A DEPUS JURĂMÂNTUL Infotag
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UN NOU AJUTOR PENTRU REFUGIAȚII UCRAINENI: ÎN IULIE MAIB DONEAZĂ 522 169 LEI ÎN CONTUL DESCHIS DE GUVERN, IAR ÎN TOTAL 3 409 227 LEI Infotag
UN NOU AJUTOR PENTRU REFUGIAȚII UCRAINENI: ÎN IULIE MAIB DONEAZĂ 522 169 LEI ÎN CONTUL DESCHIS DE GUVERN, IAR ÎN TOTAL 3 409 227 LEI
7 iulie 2022
17:00
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI: OSCE POATE CONTRIBUI LA RECONCILIEREA PĂRŢILOR ŞI CONSOLIDAREA SECURITĂŢII ÎN REGIUNE Infotag
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ASIGURAREA AUTO OBLIGATORIE VA FI POSIBILĂ ONLINE Infotag
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BANCA MONDIALĂ VA ALOCA 50 MILIOANE USD PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI DIN MOLDOVA Infotag
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COMISIA PARLAMENTARĂ A APROBAT INIŢIEREA NEGOCIERILOR CU COMISIA EUROPEANĂ PENTRU ACORDAREA MOLDOVEI A UNUI SUPORT DE 75 MILIOANE EURO Infotag
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6 iulie 2022
16:30
TERMOELECTRICA I-A SOLICITAT ANRE SĂ ACTUALIZEZE TARIFELE PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ PE CARE O PRODUCE Infotag
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POLONIA PROPUNE O RUTA ALTERNATIVĂ PENTRU EXPORTUL CEREALELOR UCRAINENE Infotag
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AMBASADORUL UE ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU ALUNGAREA UNUI JURNALIST DE LA ŞEDINŢA APG Infotag
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ÎNALŢI REPREZENTANȚI AI OSCE VOR VIZITA MOLDOVA, PENTRU A SE FAMILIARIZA CU SITUAȚIA DIN TĂRĂ Infotag
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5 iulie 2022
16:30
PREȘEDINTELE A DISCUTAT LA ATENA DESPRE „NEVOIA DE A RECONSTRUI ORDINEA GLOBALĂ BAZATĂ PE VALORILE UMANITĂŢII” Infotag
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14:00
PERSONALUL ȘI VIZITATORII AEROPORTULUI CHIȘINĂU AU TREBUIT EVACUAȚI PENTRU A DOUA OARĂ, DIN CAUZA UNUI AVERTISMENT DE EXPLOZIE Infotag
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14:00
ANALIZA ULTIMEI ŞEDINŢE A PARLAMENTULUI A CONFIRMAT FAVORIZAREA INIȚIATIVELOR PARTIDULUI DE GUVERNĂMÂNT PAS Infotag
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MIT SAU REALITATE. POT PRODUSELE FĂRĂ FUM AJUTA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA FUMATULUI? Infotag
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4 iulie 2022
17:00
A DECEDAT DEPUTATUL BCS ELENA BODNARENCO Infotag
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14:00
PROCURATURA A FINALIZAT UN NOU EPISOD DIN DOSARUL „FURTULUI MILIARDULUI”, PRINTRE FIGURANŢI AFLÂNDU-SE EX-GUVERNATORUL BNM Infotag
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PREȘEDINTELE MAIA SANDU VA EFECTUA VIZITE DE LUCRU ÎN GRECIA ȘI LITUANIA PE 4-6 IULIE Infotag
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1 iulie 2022
16:30
MOLDOVA AR PUTEA SPORI SECURITATEA ENERGETICĂ DIN CONTUL LIVRĂRILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN UCRAINA, - DMITRI TORNER Infotag
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FINCOMBANK, DE 29 DE ANI ÎNTR-UN PAS PRIN VIAȚĂ Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ VA SPRIJINI MOLDOVA ÎN SFERA ENERGETICĂ Infotag
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CONSILIUL EUROPEAN A APROBAT DECIZIA PRIVIND ALOCAREA A 40 MLN EURO ÎN SPRIJINUL ARMATEI MOLDOVEI Infotag
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30 iunie 2022
15:30
OPOZIȚIA A DESFĂŞURAT UN PROTEST ÎMPOTRIVA OPTIMIZĂRII UNIVERSITĂȚILOR Infotag
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29 iunie 2022
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SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, PAS POATE PIERDE MAJORITATEA ÎN PARLAMENT Infotag
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MOLDOVA NU SE ÎNARMEAZĂ, DAR ÎŞI MODERNIZEAZĂ ARMATA - SECRETARUL MINISTERULUI APĂRĂRII Infotag
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28 iunie 2022
17:30
ȘEFUL MAEIE: ADERAREA LA UE ESTE SINGURA CALE CE VA ASIGURA STABILITATEA ÎN MOLDOVA Infotag
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PÂNĂ ÎN SEPTEMBRIE, MOLDOVA ÎŞI VA REFORMA SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR Infotag
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15:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A APROBAT CONCEPTUL DE VOT ELECTRONIC Infotag
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BANCA MONDIALĂ VA SPRIJINI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR DIN MOLDOVA Infotag
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PREŞEDINTELE UCRAINEI: AMENINŢĂRILE DIN PARTEA TRANSNISTRIEI VOR PRIMI O REACŢIE DE RĂSPUNS Infotag
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27 iunie 2022
15:00
CONSUMATORII DIN MOLDOVA AU ACUMULAT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI DATORII DE 123 MLN. LEI PENTRU GAZ ȘI DIN 1 AUGUST POT FI DEBRANŞAŢI Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU A VIZITAT KIEVUL, BUCEA ŞI ALTE ORAŞE AFECTATE DE RĂZBOI ÎN CADRUL VIZITEI ÎN UCRAINA Infotag
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(video) Antreprenorul Dermenji Andrei, 50 de hectare de culturi legumicole în s. Negureni Infotag
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​MAE AL ROMÂNIEI A CALIFICAT AMENINŢĂRILE RUSIEI LA ADRESA MOLDOVEI DREPT „RETORICĂ OBIŞNUITĂ A KREMLINULUI” Infotag
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AMBASADELE UNIUNII EUROPENE, SUA ȘI JAPONIEI AU FELICITĂ AUTORITĂȚILE MOLDOVEI PENTRU OBŢINEREA STATUTULUI DE ȚĂRĂ CANDIDATĂ LA UE Infotag
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24 iunie 2022
15:30
PÂNĂ NU SE SFÂRŞEŞTE RĂZBOIUL DIN UCRAINA, SITUAȚIA DIN ECONOMIA MOLDOVEI VA RĂMÂNE DIFICILĂ Infotag
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15:30
​ BRIEFINGUL PREȘEDINTELUI MAIA SANDU: PREȘEDINTELE A DECLARAT CĂ ACORDAREA STATUTULUI DE ȚĂRĂ CANDIDATĂ LA UE DĂ MOLDOVEI O DIRECȚIE CLARĂ PENTRU DEZVOLTAREA ȚĂRII Infotag
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13:30
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ÎN NOIEMBRIE, LA CHIŞINĂU VA AVEA LOC CONFERINȚA ANUALĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ EPAC/EACN Infotag
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PREŞEDINTELE MOLDOVEI A SALUTAT DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN PRIVIND ACORDAREA STATUTULUI DE ŢARĂ CANDIDATĂ PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ Infotag
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​REPUBLICA MOLDOVA A OBȚINUT STATUTUL DE ŢĂRĂ CANDIDATĂ PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ Infotag
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