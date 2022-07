Cod portocaliu de pericol epidemiologic COVID-19 în Chișinău

08:20

Moldova are un nou ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. E vorba de deputatul PAS, Vladimir Bolea, care în aceste clipe depune jurământul la Președinție. Oficial nu a fost anunțată nici demisie lui Viorel Gherciu, nici numirea lui Vladimir Bolea. Gherciu săptămâna trecută nega informația că ar intenționa să demisioneze. În spațiul public au apărut ...