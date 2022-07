Rusia primește arme din partea Iranului, în timp ce denunță Occidentul pentru acordarea de ajutor militar Ucrainei

12:40

Secretarul general interimar al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Sergiu Odainic, însoțit de Oleg Țulea, ambasadorul Republicii Moldova în Croația, a participat în perioada 8 – 9 iulie la cea de-a 15-a ediție a conferinței internaționale Forumul de la Dubrovnik, desfășurat sub motto-ul „A Quest for Balance in a World Disrupted”. Evenimentul organizat anual sub […]