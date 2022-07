Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel

17:10

Rusia amenință că va „revendica" Alaska dacă Statele Unite îngheață sau confiscă activele Rusiei ca sancțiune pentru invadarea Ucrainei, scrie The Moscow Times. „America să nu uite: există o bucată de pământ, Alaska", a decarat Viaceslav Volodin miercuri, în ultima sesiune a Dumei de Stat, înainte de vacanță, potrivit site-ului citat. „Când vor să umble ...