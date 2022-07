Umflătură de la căpușă. Cum să eviți infectarea și riscul de encefalită

11:20

Fostul Președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, spune că a trecut un an de când PAS a obținut toată puterea în stat, iar oamenii nu au răbdare să încheie guvernarea. „Un an în urmă au avut loc alegerile parlamentare anticipate, iar PAS a obținut majoritatea voturilor și majoritate parlamentară. Exact un an în urmă moldovenii […]