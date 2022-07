14:50

În legătură cu situația dobânzilor în programul Prima Casă, Ministerul Economiei precizează că, împreună cu alte instituții de resort, analizează impactul și opțiunile de intervenție pentru a diminua riscurile cu care se confruntă beneficiarii programului, rezultate din volatilitatea dobânzilor pe piața financiar-bancară. Ministerul Economiei, în particular, și echipa guvernului, va veni cu un set de ... Ministerul Economiei a publicat lista măsurilor ,,modeste” de ajutor pentru beneficiarii programului Prima Casă, însă a ,,uitat” de alți oameni care au credite ipotecare simple The post Ministerul Economiei a publicat lista măsurilor ,,modeste” de ajutor pentru beneficiarii programului Prima Casă, însă a ,,uitat” de alți oameni care au credite ipotecare simple appeared first on Politik.