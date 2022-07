O fetiță, dată dispărută după ce a plecat, în mai, de la un centru de plasament. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a o găsi

15:00

„Acum un an, PAS a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova. Profitând de susținerea totală a președintelui Maia Sandu și a coordonatorilor săi din Occident, PAS a obținut puterea deplină în Moldova. Obosiți de pandemia de Covid-19 și efectele acesteia, cetățenii și-au dorit „schimbarea”. Ei au crezut în Maia Sandu și în PAS, care au […] Сообщение PSRM: Un an de guvernare PAS – un an de eșec total și de batjocură la adresa poporului появились сначала на Accent.