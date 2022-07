Un an de guvernare PAS – între promisiuni și realizări

11:10

„Cel mai greu an din viață”, așa a calificat deputatul PAS, Dumitru Alaiba, un an de la alegerile parlamentare anticipate. „Cu atâtea evenimente, majoritatea pur și simplu tragice, am impresia că de la alegerile parlamentare a trecut o veșnicie”, a declarat Alaiba. Astăzi, 11 iulie 2022, se împlinește exact un an de la ultimele alegeri […]