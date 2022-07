”Cutremur” în Italia! Francesco Totti și Ilary Blasi se despart după 17 ani de căsnicie

18:20

Dinu Plângău, la un an de la parlamentare: „Vom propune un plan anti-criză care lipsește guvernării” Președintele Platformei DA, Dinu Plângău, a emis o reacție pa pagina sa de facebook despre guvernarea PAS, la un an de la alegerile parlamentare. Acesta a criticat actuala guvernare menționând că: „a fost un an cu reușite pe plan extern și cu o agendă dezastruoasă față de problemele interne ale Republicii Moldova”. Dinu Plângău a menționat că a fost un an extrem de greu, cu multiple crize. „Platf...