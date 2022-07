Financial Times: Occidentul rămâne fără muniție pentru Ucraina? Industria militară, nepregătită

23:00

Fondatorul Amazon Jeff Bezos şi-a reînnoit conflictul cu Casa Albă în weekendul trecut, cea mai bogată persoană din lume criticându-l pe preşedintele american Joe Biden pentru apelul adresat companiilor care The post Fondatorul Amazon critică apelul lui Biden ca benzinăriile să-şi reducă preţurile first appeared on NEXTA.