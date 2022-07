Momentul în care o femeie fură telefonul și bunurile unui bărbat care zăcea în stradă, după ce i s-a făcut rău | VIDEO

21:20

Natalitatea în România se prăbuşeşte. În primele 5 luni din acest an, au fost aduși pe lume aproape 65 de mii de copii, cu aproape 20% mai puțini decât anul trecut, în același interval de timp. Anunţul de la INS este îngrijorător, în contextul în care 2021 a fost și anul cu cele mai puține nașteri din ultimul secol. Nesinguranța financiară ar putea fi unul dintre principalele motive pentru care românii amână sau renunță să aibă copii. Dacă aceeași involuție din primele cinci luni se va păstra ca ritm pentru tot anul, vom avea sub 150 de mii de nașteri în acest an.