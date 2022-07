La ce instruiri pot participa avocații în această lună

21:00

Are acasă o lume de poveste. Desi e femeie in toată firea, din Soroca, ea a creat păpuși din țesături naturale, după o tehnologie specială. Păpușile sale au diverse misiuni şi sînt la mare căutare atît în Republica Moldova, cît şi peste hotare, informează Noi.md cu referire la tvrmoldova.md.Tatiana Sîlîi a început să facă păpuși in urma cu citiva ani, dintr-o simpă curiozitate. Munceşte zile î