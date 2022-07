Vladimir Bolea, despre numirea sa în funcție, discuții din ajunul învestirii și prioritățile în mandatul de ministru al Agriculturii

20:20

De câteva zile, în Ucraina este discutată intens numirea Annei Sergheeva (25 de ani) în funcția de viceministru al politiciilor sociale pentru integrare europeană. Reieșind din CV-ul acesteia, publicat pe site-ul ministerului, tânăra are o experiență de lucru de doar câțiva ani – într-o firmă de consultanță, care acorda inclusiv servicii pentru frizerii și saloane […]