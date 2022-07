DOC Ecaterina Casinge este noua șefă de Cabinet a președintei Maia Sandu

16:10

După ce ieri, 9 iulie, mai multe zboruri operate de compania Fly One au fost amânate, iar ulterior, anulate, Autoritatea Aeronautică Civilă a venit cu o reacție și o serie de recomandări pentru persoanele care au avut de suferit în urma reținerii sau anulării zborului. Potrivit ACC, în cazurile când pasagerul a procurat un bilet […] The post Ce pot face persoanele ale căror curse de zbor Fly One au fost anulate. Pașii de urmat în cazul anulării sau reținerii unui zbor appeared first on NewsMaker.