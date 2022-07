Ecaterina Casinge a fost numită în funcția de șefă de Cabinet al președintelui Republicii Moldova

10:10

Igor Dodon, președintele de onoare al PSRM: Exact un an în urma moldovenii au votat pentru un partid care s-a dovedit a fi cel mai mincinos și incompetent din istoria Republicii Moldovei – partidul PAS. A trecut abia un an de când Maia Sandu și partidul PAS au obținut toată puterea în țară, iar oamenii [...]