VIDEO Ora de Live cu Traian: Ce spun moldovenii după un an de la alegerile parlamentare anticipate

11:30

Dumitru Alaiba susține că a trăit „cel mai greu an din viață”. Declarația este făcută în contextul împlinirii unui an de la alegerile anticipate la care PAS a luat majoritatea mandatelor. „Cel mai greu an din viața mea. Cu atâtea evenimente, majoritatea pur și simplu tragice, am impresia că de la alegerile parlamentare a trecut […] Articolul VIDEO Alaiba se plânge pe Facebook că a avut cel mai greu an din viață: A trecut o veșnicie de la parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.