O femeie, reținută după ce ar fi sustras bunurile personale ale unui bărbat căruia i s-a făcut rău în plină stradă

12:20

Laura Cosoi, proaspăta mămică a micuței Lara, a postat pe contul său de Instagram prima imagine cu ea și cu micuța, sub o descriere emoționantă. • “Bun venit in viata noastra, Lara, fetita muzica, cum ne place sa iti spunem! Cu emotii, cu lacrimi de ras, de plans, cu bucurie, un nou suflet a venit pe lume si sunt extrem de recunoscatoare pentru aceasta intalnire. Cu ajutorul lui Dumnezeu am dus la bun sfarsit cea de-a treia sarcina, dar tot ce pot spune e ca inca mi se pare surprinzator. Am mai...