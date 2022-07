Guvernul cere sprijinul primăriilor în asigurarea populației cu lemne de foc la iarnă

10:10

Peste 30 de persoane s-ar putea afla sub dărâmăturile unei clădiri cu 5 etaje din satul Chasov Yar din Donbass, bombardată de ruși, anunță Ukrainskaia Pravda. „Cel puțin 30 de oameni sunt sub dărâmăturile unei clădiri cu 5 etaje din Chasov Yar, pe care rușii au atacat-o cu rachete de la Uragans aseară", a anunțat […]