UE recomandă vaccinarea cu al doilea booster anticovid a persoanelor de peste 60 de ani împotriva unui nou „val vast”

Consiliul Municipal Chișinău în al doilea an de mandat – doar în ședințe „extraordinare” și mai puține inițiative Peste 565 de subiecte au fost examinate de consilierii municipali în al doilea an de mandat. Aleșii locali s-au întrunit în 18 ședințe, care s-au desfășurat pe parcursul a 28 de zile și au aprobat 436 de decizii. Doar 29 de proiecte au fost inițiate de consilieri – de 2 ori mai puține ca în primul an de mandat (62 de proiecte de decizii). Deși în actualul Consiliu se înregistrează o...