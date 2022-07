Regiunea Odesa, atacată din nou cu rachete. O clădire a fost distrusă

16:10

Perechea Gabriele Goffredo – Anna Matus a intrat în istoria Jocurilor Mondiale, Dansatorii moldoveni au câștigat pentru a treia oară consecutiv competiția. După triumful de la Cali și Wroclaw, Gabriele și Anna s-au impus și la Birmingham în proba latino. Ei au fost urmați de germanii Marius Andrei Balan și Khrystyna Mosehenska și francezii Charles-Guillaume […]